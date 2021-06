¿Adiós Televisa? Carlos Rivera llega a TV Azteca da trágica noticia en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- El famoso y guapo cantante, Carlos Rivera, hace poco le dijo adiós a Televisa y en una entrevista en exclusiva para Ventaneando, con Lineth Puente, se sinceró y resistió las lágrimas al dar una trágica noticia familiar frente a las cámaras de TV Azteca.

Recientemente, Carlos tuvo una entrevista con Puente, en la que habló sobre varios aspectos de su vida, cómo la personal y por supuesto sobre su nuevo álbum, Leyendas, sincerándosete sobre cada reto al que se tuvo que enfrentar a lo largo del 2020 al hacer esto.

Al igual que millones de personas alrededor del mundo, el ganador de La Academia, vivió momentos de suma angustia y desesperación, pues su padre se contagio de Covid-19 y tuvo unas complicaciones que lo llevaron a ser internado por 11 días.

Aunque confesó que tuvo una relación un tanto complicada debido a que sus padres se separaron cuando él era un niño y su "dinámica" de convivencia cambió radicalmente, le tiene un gran cariño a su padre y fue muy difícil para él no saber si iba a sobrevivir, su podría volver a verlo o abrazarlo.

Cuando crecí cambió completamente nuestra dinámica, él me apoya y me ayuda, el año pasado, no se lo he contado nadie, estuvo en el hospital 11 días y fue horrible, la gente que ha vivido esto sabe lo fuerte que es porque no sabes si vas a volver a verlo o abrazarlo", reveló Rivera.