¿En Sonora? Revelan en 'Ventaneando' dónde sería la boda de Belinda y Christian Nodal

Ciudad de México.- Gran polémica se ha desatado desde que se confirmó el compromiso entre los cantantes Belinda y Christian Nodal, la ya considerada 'pareja del momento'.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Esta noticia, además, desató todo tipo de preguntas con respecto al festejo, pues luego de que el cantante le entregara el anillo a la actriz en España, las dudas con respecto a la locación de las nupcias no se hicieron esperar.

View this post on Instagram

Sin embargo, Ignacio 'Nacho' Peregrín, hermano de la cantante, ha despejado esa duda y en el programa Ventaneando, confesó los motivos por los que el enlace matrimonial podría realizarse en México.

Eso sí no sé, fíjate, en España yo no creo que vaya a ser porque durante la pandemia perdimos a gran parte de la familia que tuvimos allá y prácticamente no nos queda a nosotros familia allá...entonces yo creo que la vamos a festejar aquí en México", dijo Peregrín.