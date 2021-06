Gustavo Adolfo 'destroza' al Chapo de Sinaloa por "culpar" a 'Sale el Sol' de criticar a Chiquis

Ciudad de México.- El Chapo de Sinaloa recientemente pidió disculpas por los comentarios sobre la atrevida foto de Chiquis Rivera, "culpando" a medios, cómo Sale el Sol, de malinterpretarlos y hacer creer que fue un "irrespetuoso", cuando él en realidad "adora" a la cantante, por lo que Gustavo Adolfo Infante y todo el elenco del matutino de Imagen TV lo destrozaron.

El Chapo, recientemente se convirtió en tema de conversación, pues no se tentó el corazón al momento de arremeter en contra de Chiquis por haber compartido una reveladora foto y video, con los cuales promovió su producto para la celulitis, señalando que le daba pena ajena ver cómo se tenía que enseñar para poder vender.

Ante esto, fue sumamente criticado por medios y otras celebridades por sus comentarios, por lo que lo tacharon de "irrespetuoso", incluso unos dijeron que era un "misógino" y que era valido lo que hacía la hija de Jenni Rivera, pues era su cuerpo.

Después de casi una semana de esta polémica, el intérprete de Si Yo Fuera Ladrón salió a defenderse, pidiendo disculpas, asegurando que él "adora" a la exesposa de Lorenzo Méndez y que fueron los medios los que hicieron más grande la situación.

No me estaba refiriendo a esta maravillosa chiquilla que adoro y que soy fan. Estaba expresándome directamente sobre los medios que entre más, no generalizo, hasta donde se puede exhibir la mujer y muchos me han señalado que soy un irrespetuoso, un poco hombre, que no soy un caballero. Siempre he dicho que para que haya caballeros debe de haber damas, para que se le respete hay que respetar", dijo El Chapo.