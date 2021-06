"Hubo mucho que no me gustó": Hija de Angélica Rivera habla de la vida con Peña Nieto

Ciudad de México.- Fernanda Castro, hija menor de Angélica Rivera, recientemente fue abordada por la prensa de diferentes televisoras, quienes no dudaron en cuestionarle respecto cómo fue su vida en Los Pinos y con Enrique Peña Nieto cómo su padrastro, revelando que hubo muchas que cosas que no le gustaron.

El pasado lunes 30 de mayo, José Alberto 'El Güero' Castro celebró sus 58 años, por lo que sus hijas, Sofía Castro, Regina Castro y Fernanda se reunieron para festejarle con dos pasteles, decorando uno con varios posters de varias de sus novelas.

Al momento de salir, la prensa abordó a la joven hija de la actriz y el productor de Televisa, a quien le cuestionaron respecto a que sentía de las declaraciones de su padre hace casi un mes en entrevista con Hoy, en donde dijo que le agradecía al expresidente

Ante esto, ella dijo que sí era verdad, que las trató muy bien durante el tiempo en el que fue esposo de su madre y que ella también le estaba muy agradecida, aunque confesó que había ciertas cosas que no le gustaron en su tiempo en Los Pinos, aunque no quiso revelar cuales fueron y se despidió de la prensa.

Sí, sí, yo estaré con él agradecida toda la vida, igualmente, siempre fue un trato con mucho cariño. Me gustaban mucho los jardines porque estaban enormes y hermoso todo el tiempo. Si pueden verlos, vayan a verlos y obviamente había muchas cosas que no me gustaron. Bye", dijo Fernanda.