A 7 meses de su muerte: Andrea Escalona dedica emotivo mensaje a su madre, Magda Rodríguez

Ciudad de México.- Los últimos siete meses han sido, sin lugar a dudas, los más largos para la conductora del programa Hoy, Andrea Escalona, luego del vacío que dejó en sus corazones la inesperada muerte de su madre, la productora Magda Rodríguez.

Por medio de sus redes sociales, la también actriz compartió con sus fanáticos una serie de mensajes en memoria de su mamá, en los que manifiesta cuanto la extraña.

En esta ocasión, en el marco de su aniversario luctuoso, la también conductora no pudo evitar recordar a quien fuera la productora de programas como Enamorándonos y Guerreros.

Fue en su perfil de Instagram donde Escalona publicó una emotiva postal donde aparecen juntas disfrutando de una tarde en la alberca, en la que deja ver la complicidad que compartía con su querida madre.

7 meses sin ti. Como tú y yo nos veíamos, nos besábamos, nos amábamos, como me haces falta, sé que nuestra relación va más allá de lo físico, sé que también me extrañas y te dolió separarte de mi en este plano, pero en el fondo sé que siempre estaremos conectadas, 99% por ciento ... aunque car... como extraño ese 1 por ciento de lo tangible en esta experiencia humana ! Love you for ever ! My love my life ... my one and only", escribió.