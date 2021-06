Pleito en Imagen TV: Acusan a Nacho Lozano de tratar mal a excompañero de 'De pisa y corre'

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes 1 de junio un conductor de Imagen TV por fin confesó si es verdad que fue víctima de malos tratos de parte de Nacho Lozano cuando este aún trabaja para la mencionada cadena televisiva.

Durante la sección Trapitos al Sol del programa Sale el Sol, el presentador Manolo Carmona fue sometido al polígrafo y por ello tuvo que responder a varios cuestionamientos con la verdad. Uno de estos era que sí no se llevó bien con el expresentador de De pisa y corre.

El conductor admitió que aunque en un inicio su relación con Nacho no fue la mejor, con el tiempo lograron ser grandes compañeros.

No, no, no es cierto", respondió Carmona.