Tras supuesta auditoría de Chiquis, Rosie Rivera rompe el silencio en 'Suelta la Sopa'

Ciudad de México.- Hace unos días Rosie Rivera, hermana de Jenni Rivera, anunció que renunciaba a su puesto como albacea de los bienes que dejó la 'Diva de la banda' y que elegiría a un nuevo director de Jenni Rivera Enterprises.

Supuestamente por esta razón Chiquis Rivera pidió una auditoria para investigar a su tía, así como a su tío Juan Rivera, algo que publicó la revista TVyNovelas.

Tras la información que hizo publica la revista, Rosie otorgó una entrevista a De Primera Mano en donde confirmó que sí se está realizando una auditoria, sin embargo, aclaró que es la segunda auditoria que se lleva a cabo y no la primera como mencionaron en la publicación.

Rosie Rivera comentó que la auditoria no fue solicitada por Chiquis, sino por su hermano Johnny López, además dejo entre ver que tiene unas pequeñas diferencias con su sobrina.

En parte es cierto, que es lo que me molesta con la revista. Una auditoria es real, no es la primera, la primera que se manejo fue sin tanto detalle y en privado. Es algo común y saludable, no solamente para la empresa, los hijos, sino que también para mí, no tengo nada que temer. A mi Chiquis no me ha dicho nada, si hay una molestia entre nosotras no es por dinero, son cosas de mujeres, cosas pequeñas”, dijo.

Rosie Rivera aclaró que su sobrina no ha hecho nada dramático ni existe un gran problema en la familia Rivera. "Lo que dijo la revista, no la he leído, pero me han dicho que la hicieron ver a ella como que está en un drama y no es un drama..."

La auditoria es algo normal y es algo que es muy inteligente y en buen tiempo (…), se pueden manejar estas cosas en privado, pero hay revistas que quieren hacerlo súper dramático".

Finalmente, Rosie Rivera dijo que su hermano, Juan Rivera no está siendo investigado y que el tiempo que ayudó a administrar los bienes de Jenni Rivera fue por amor.

Esto no incluye a Juan, él ha sido voluntario, él lo hacía por nada. Juan lo hizo por amor y no quiero que piensen que Juan hizo algo incorrecto, yo tampoco lo hice".

Fuente: Milenio y De Primera Mano