VIDEO: Captan a viudo de Edith González con nueva pareja; Constanza Creel ya la habría conocido

Ciudad de México.- Las cámaras del programa Suelta la Sopa captaron a Lorenzo Lazo, viudo de la aclamada artista Edith González, fue captado al lado de su nueva pareja luego de casi dos años del lamentable fallecimiento de su esposa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El empresario fue abordado por la prensa en su arribo al aeropuerto al lado de Lourdes Peláez, la mujer con la que se dio una nueva oportunidad en el amor luego de que 'La Aventurera' perdiera la vida en junio del 2019.

En la breve entrevista, Lorenzo confesó que fue en febrero del 2020 cuando Cupido lo flechó y comenzó a salir con su ahora novia.

Estoy bien, es amor de lejos, de Zoom, de WhatsApp, pero bien, gracias por su interés, pero no tenemos nada qué decir, se los contesto de mil amores, estamos bien, la vida va poco a poco y pues hay que tener ánimo todos los días".

Por su parte, la novia de Lazo mencionó que "es muy pronto" para hablar de una boda entre ellos y señaló que no le interesan las críticas que pueda recibir por su relación: "Yo ya sabía a lo que me metía y la verdad es que no me meto".

Pero tenemos más comentarios bonitos, cariñosos y de entusiasmo", agregó Lorenzo y pidió que respeten su vida.

Cabe resaltar que el periodista Álex Kaffie reveló en el programa Sale el Sol que él tiene información que Lorenzo ya presentó a su novia a la hija de Edtih, Constanza Creel.

Me cuentan que Lorenzo ya le presentó a Constanza a su nueva pareja, ya las presentó", dijo el periodista.

Fuente: Sale el Sol y Suelta la Sopa