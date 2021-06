Actriz de 'El Señor de los Cielos' preocupa al revelar esto de su salud: "En la búsqueda de qué tengo"

Ciudad de México.- Verónica Montes es una de las actrices que participó en El Señor de los Cielos y aunque parecía que todo estaba bien por ser amante de la vida fitness, esta logró preocupar a sus fans durante las últimas horas.

La peruana apareció en redes sociales para revelar que su estado de salud no ha estado como debería, pues hay que la mantiene con una apariencia distinta a la de ella, por lo que inició con un: "Hace un tiempo tuve un problema de prolactina alta (la hormona que estimula la producción de leche en la maternidad) el cual me causó que retenga muchos líquidos, me quite la energía y permanezca muy cansada".

Aunque en su cuenta de Instagram compartió una fotografía del antes y el después, la famosa confesó que no todo está bien, pero que ha estado en "muchos exámenes, doctores, ansiedad, bajones y oración", pero se ha descarado "un daño en el riñón y alergia".

Seguimos en la búsqueda de que tengo, pero al parecer todo indica que necesito más proteína en mi cuerpo", señaló.

Aprovechando la oportunidad de confesar que no es un proceso fácil, pues la ha agotado física y mentalmente, pero su testimonio sirvió para que sus seguidores la motivaran a salir adelante.

Fuente: Instagram @_veronicamontes