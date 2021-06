"Estaba leyendo": Andrea Legarreta habla en 'Hoy' del comunicado de Frida Sofía

Ciudad de México.- De nueva cuenta Andrea Legarreta dio de que hablar, pues en pleno programa en vivo de Hoy dio su opinión acerca del caso de Frida Sofía y el comunicado que lanzó sobre su denuncia contra Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán, señalando que no veía mal que estuviera "leyendo".

El pasado miércoles 9 de junio, Frida compartió en su cuenta de Instagram un video en el que habla sobre su decisión de ratificar su denuncia en contra de su madre y su abuela, expresando que le dolía la violencia al interior de su familia y que la hija de Silvia Pinal no la apoyara pese a que le dio la vida.

Ante esto, la actriz de Televisa expresó que estaba impresionada por sus declaraciones, pero sobre todo por el hecho de que tenía las opiniones muy divididas por igual, ya que las criticas y mensajes de apoyo estaban muy a la par y esperaba que pronto todo llegara a mejor final.

A mi me llama la atención las reacciones y comentarios de la gente, del público, que escribe en las redes de Frida Sofía, a me llamó la atención porque sí hay mucho apoyo, pero está muy dividido también", dijo Legarreta.

Ante los que dicen que estaba leyendo lo que decía, Andrea dijo que entendía que lo hiciera, pues era una base para no hablar de más de un caso que ya es legal y tampoco de menos, restándole importancia a algo tan serio cómo eso.

Hay quienes la criticaron porque se ve que estaba leyendo y que no nace de ella, pero también, cuando estás dando semejante comunicado, hablas de más o hablas de menos, entonces creo que también ahí está la idea", concluyó.

Ante esto, el público se pronunció en favor de Frida y señalaron que Legarreta tenía razón y no tenía nada de malo leer, pues al ser un tema tan delicado se tenían que cuidar las palabras para no decir algo que no se deba o dejarse llevar por el coraje.

