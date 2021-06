Famosa cantante reveló terrible enfermedad; pide la desconecten si aumenta su gravidez

Ciudad de México.- La famosa cantante Felicia Garza, reveló la dura razón por la que no se vacunaría contra el Covid-19, ya que considera su vida corre peligro.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Reveló que desde hace un tiempo padece de una severa enfermedad llamada trombosis, por ello preferiría no ponerse la vacuna para evitar algún efecto que salga contraproducente.

Yo no me lo pondría (la vacuna) porque ahorita tengo un problema tromboflevitico, que es muy severo y con la vacuna me arriesgaría. En realidad, la trombosis apareció recientemente, pero yo ya tenía una tendencia hacia venas varicosas". explicó en entrevista para 'Venga la Alegría'.

View this post on Instagram

Actualmente, agregó, está llevando un tratamiento a base de medicina naturista que la hace sentir más tranquila, no obstante, y esta misma causa le impide llevar a cabo una vida del todo normal.

Me siento muy bien, me siento muy tranquila, estoy en un tratamiento que me está costando mucho trabajo, casi todo el día me llevo con este tratamiento que es naturista que, de no existir, podría haber consecuencias en mi cuerpo”, detalló la cantante.