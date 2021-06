¡Hay amor! Ester Expósito defiende a Alex Speitzer; el actor le responde con romántico mensaje

Ciudad de México.- Después de que se dijera que Ester Expósito y Alejandro Speitzer habían terminado su romance, debido a que él era un "mantenido" y ella hasta tuvo que correrlo de su apartamento en el que vivían juntos, la famosa actriz de Élite rompió el silencio y salió en defensa del exactor de Televisa, quien le respondió a su apoyo con un romántico mensaje, demostrando que entre ellos sí hay amor.

Hace poco comenzó el rumor de que Ester y Alejandro habían terminado con su romance, debido a que la pareja dejó de salir juntos en varios eventos, pese a estar en el mismo lugar, debido a que los patrocina la misma marca.

Tras esto, una revista de espectáculos sacó una entrevista en la que una supuesta amiga dijo que ella lo corrió de su departamento debido a que no quería pagar nada y tampoco mover un solo dedo, tachándolo de "mantenido" y de "flojo".

Tras esto, la guapa 'Marquesita', empleó su cuenta de Instagram para desmentir todo lo dicho, señalando que él era un hombre "trabajador" y señaló que independientemente de que fueran pareja o no, le tenía mucho respeto y admiración por lo que había hecho.

Me parece lamentable la información absolutamente FALSA y cruel que se ha dado en un medio de comunicación (si se le puede llamar así) sobre Alejandro y lo que ha sido mi relación con él. Jamás dedicaría ni un segundo a desmentir algo como esto, si no fuera porque está llegando a repercutir en en la rutina diaria de Alejandro, una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras, y humildes que he conocido", aseguró Ester.