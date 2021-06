Marimar Vega rompe el silencio y revela si le fue infiel a Horacio Pancheri, galán de Televisa

Ciudad de México.- Marimar Vega fue abordada por diversos reporteros en su arribo al Aeropuerto de la Ciudad de México y de inmediato se le cuestionó sobre su polémico truene con Horacio Pancheri, a quien le habría sido infiel.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La guapísima actriz mexicana mencionó que desde hace mucho trabaja en el amor propio y por ello pudo superar la separación del galán de Televisa, sin embargo, descartó la versión que dio TVNotas sobre su ruptura.

View this post on Instagram

La revista aseguró que Marimar engañó a Pancheri con Jerónimo Rodríguez, famoso fotógrafo que conoció mientras grababa la exitosa serie de El Juego de las Llaves.

Ya estoy acostumbrada, ya saben, la verdad es que también eso es parte de todo, ya no me engancho, y uno sabe quién es, uno sabe la verdad, creo que uno ahora habla mucho de espiritualidad y creo que la espiritualidad solo se habla con congruencia y yo trato de ser congruente con lo que digo, con lo que soy, y entonces esas cosas no me afectan porque no son verdad, entonces de verdad es que ya no vale la pena", dijo.