Mientras la dinastía arde en llamas, Chiquis dedica emotivo mensaje a su madre Jenni Rivera

Ciudad de México.- Desde hacer varios meses, la dinastía Rivera comenzó a atravesar por una serie de escándalos y conflictos que están acabando lentamente con la familia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Recientemente, la guerra está entre los nietos, hijos de la 'Diva de la Banda' y todos los hermanos de Jenni Rivera. Ante esto, Chiquis, la hija mayor de la cantante, se puso nostálgica y decidió recordar a su madre con un emotivo mensaje .

Fue a través de su perfil en redes sociales, particularmente en Instagram, donde la famosa dedicó unas palabras al cielo para su madre a quien extraña, sobre todo en estos momentos tan difíciles para la familia.

"Una vez más, es posible que no lo tengamos todo junto, pero juntos lo tenemos todo. Sé que la vida ha sido difícil y muchas personas los han decepcionado, pero una cosa en la que pueden contar con certeza es el amor y la pasión que mi corazón siente por cada uno de ustedes. Desde que puedo recordar, tu bienestar ha sido una prioridad en mi vida, y lo seguirá siendo... porque me preocupo, porque es mi deber como tu hermana mayor y porque esa es la promesa que le hice a mamá".

"Sé que mamá no está aquí con nosotros, pero sé que nos está guiando y quiere lo mejor para nosotros. Estaremos bien, pase lo que pase. ¡Así es como fuimos construidos y así es como nos mantendremos #FirmeYSinTemor! No dejes que la opinión de otras personas sobre ti, especialmente aquellos que no te conocen realmente, o que se han preocupado lo suficiente durante los últimos 9 años como para simplemente preguntar, '¿Cómo estás? ¿Comiste hoy?'."

"Afectan tu corazón o cambias la dirección de la misión que te propusiste conquistar. Puede que no tengas a tu mamá o papá aquí, Pero, tienes una hermana que está dispuesta a hacer cualquier cosa para asegurarse de que tu corazón, tu mente y tu alma estén siempre bien".

"¡Siempre! ¡No importa qué o quién! Te tengo. Y si no conozco un camino, lo descubriré tal como ella me enseñó. Esa es mi promesa para ti. Ustedes son grandes putos niños, con corazones hermoso que solo quieren lo mejor para cualquiera que encuentren", escribió.

Fuente: Instagram @chiquis