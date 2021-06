Productor de Televisa asegura que su romance con Sasha Sokol ''no tiene importancia''

Ciudad de México.- Después de que se confirmará que el grupo Timbiriche tiene pensado comenzar hacer una bioserie sobre su historia, el productor de Televisa, Luis de Llano aseguró que es probable que su romance con Sasha Sokol no sea retratado porque no tiene importancia.

Así lo señaló durante una entrevista al programa 'Ventaneando', en el que minorizó el romance fugaz con la cantante durante la época de los 80, cuando ella tenía 17 años y el 42.

El creador de estrellas musicales descartó la posibilidad de que su relación sea llevada a la pantalla porque no es algo que las personas quieran ver sobre la agrupación

No tiene importancia, porque no es lo mismo que Luis Miguel, donde sí hay otro tipo de cosas que la gente quiere ver, pero en esta parte no, nunca fue una cosa trascendental, que afectará'', señaló el productor.