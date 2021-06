"Sí me dio una lana": Gustavo Adolfo Infante admite en 'Sale el Sol' que se vendió al Partido Verde

Ciudad de México.- Este jueves 10 de junio el reconocido periodista Gustavo Adolfo Infante admitió frente a las cámaras del programa Sale el Sol que él también fue un aliado del Partido Verde y reconoció que sí recibió dinero para darles promoción.

Durante la reciente transmisión del matutino de Imagen TV, los conductores criticaban el actuar de los famosos que este fin de semana violaron la veda electoral para hacer actividades de proselitismo en favor del PVEM.

Sin embargo, cuestionaron a Facundo por lanzarse en contra de estas personalidades, pues en el pasado se dijo que una de sus empresas recibió dinero de Enrique Peña Nieto para promoverlo.

Fue en este momento cuando Gustavo pidió ser sinceros a todos y admitir que cometen errores, recordando lo que él hizo en las elecciones de 2018.

Por eso Anita yo levanté la mano, el Partido Verde sí me dio una lana, la cobré en efectivo y me fue de la fregada en las redes sociales y eso que no había Instagram", reconoció Adolfo Infante.