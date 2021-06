Susana Zabaleta habla de los que apoyaron al Partido Verde: "La caca flota y ya los vimos flotar"

Ciudad de México.- Susana Zabaleta se le fue con todo a sus compañeros del medio artístico que son señalados de vender su opinión a favor del Partido Verde en las pasadas elecciones en México.

Durante la presentación de la tercera edición de El otro libro de los abrazos, la actriz fue cuestionada por la controversia que viven algunos actores, conductores e influencers que recibieron dinero a cambio de mostrarse apoyando al partido político, momento que no desaprovechó para manifestarse contra ellos.

¡Qué bueno que se los acabaron!, ¡qué bueno que!... yo siempre les he dicho, la caca flota, cuidado, la caca flota y ya los vimos flotar", externó con una gran sonrisa la también cantante.

Posteriormente, la famosa se pronunció de manera negativa sobre sus colegas que se postularon a un cargo político. "Pues cada quién que se dedique a lo suyo, el que haga tortillas que se dedique a hacer tortillas, el que era Miss no sé de qué pues que se dedique a ser Miss, Alfredo Adame que no se dedique a hacer nada, y así no, cada uno, y lo digo de él porque qué manera más misógina de tratar a las mujeres".

Por otra parte, destacó que muchos de sus compañeros no tienen ni siquiera los estudios necesarios para aspirar a algún puesto político: "Alucino a todos aquellos que son compañeros y que se dedicaron de la noche a la mañana a la política, siendo que no han acabado ni siquiera la secundaria, ¡por favor! (...) yo creo que muchos de ellos ni siquiera tenían terminada la prepa y de la noche a la mañana van a gobernar o van a ser diputados o van a entender de política".

Se me hace detestable, y se me hace pésimo para el medio artístico que existan personas así", remató.

Por último, Zabaleta reveló los motivos por lo que ella alguna vez rechazó ser candidata de un partido. "Cada uno sabe su precio, se me hace muy triste que un ser humano tenga un precio, sobre todo sin entender lo que hay detrás, porque creo que si vendes una creencia es como si te vendieras a ti mismo".

Fuente: Agencia México