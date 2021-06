¿TV Azteca la corrió? Chapoy confirma en 'Ventaneando' que Laura G fue castigada; perdió 2 trabajos

Ciudad de México.- Durante la reciente transmisión del programa Ventaneando, la líder de espectáculos Pati Chapoy confirmó que Laura G sí está pagando y pagará las consecuencias por haber violado la veda electoral para promover al Partido Verde durante las pasadas elecciones.

La tarde de ayer miércoles 9 de junio los presentadores del programa de TV Azteca se encontraban discutiendo sobre los influencers y artistas que hicieron actividades de proselitismo en favor del PVEM y Daniel Bisogno resaltó que no incurrieron en ninguna falta legal, pues al no ser militantes de este partido, podían dar su opinión libremente.

Sin embargo, tanto Chapoy como sus colaboradoras Rosario Murrieta y Linet Puente mencionaron que moralmente sí está mal su acción, pues ya sabían que su voz llegaría a millones de personas y sí podían generar algún impacto.

No era un buen momento, no lo debieron hacer, definitivamente no", dijo Linet.