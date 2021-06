Celia Lora estalla contra Facundo por llamarla "vendepatria" y le responde: "Eres queda bien del PRI"

Ciudad de México.- Hace algunos momentos la actriz y modelo Celia Lora generó tremendo revuelo en las redes sociales debido a que expresó su descontento contra Facundo, quien la criticó a ella y a todos los famosos que supuestamente promovieron al Partido Verde a cambio de dinero.

El día de las elecciones el conductor de TV Azteca manifestó su molestia con los artistas, conductores e influencers que violaron la veda electoral apoyando al PVEM y los tildó de "vendepatrias".

Debido a que la hija de Alex y Chela Lora fue una de las personalidades del medio artístico señalada por esta acción, aprovechó su cuenta de Twitter para lanzarse contra Facundo y su fuerte crítica.

No creo que haya algo más triste que querer agarrarse de algún trending para que lo vean. A menos que seas @facufacundo y seas un queda bien con el Pri, ¡cuéntanos eso!Hay video ¿o no? lo que es no tener trabajo. ¿Qué tu gorda te pide muuucho dinero por el divorcio?”.