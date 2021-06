Conductor de 'Sale el Sol', enfurecido se agarra a golpes con peatón en plena vía pública

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Carlos Arenas, famoso conductor de Sale el Sol, recientemente se dejó cegar por la furia que sintió al momento de conducir, pues aparentemente se bajo de su vehículo y se agarró a golpes con un peatón en plena vía pública.

La mañana de este viernes 11 de junio, durante la sección 'Trapitos Al Sol', Ana María Alvarado cuestiono respecto a quien era más corajudo al manejar, por lo que todos señalaron a Arenas cómo el hombre con peor carácter y menos paciencia detrás de un volante.

Ante esto, Poncho Vera exhibió una anécdota desconocida, pues dijo que Carlos una vez se enojó tanto que se bajó de su vehículo y se lanzó contra un peatón, y aunque señaló que la intención era agarrarse a golpes, no mencionó si hubo tal pelea.

Tras esto, el conductor de Imagen TV dejó en claro que las cosas no sucedieron así, señalando que fue un error que pasó durante un sismo y que nunca se agarró a golpes, algo que nadie le creyó, pues Vera siguió insistiendo que él se lo contó diferente.

¿Cómo crees? Me baje porque un cuate me estaba haciendo señas y yo pensé que me estaban haciendo... ya en serio, fue el día del temblor, venía yo en mi moto, empezó a temblar y veníamos por debajo del periférico y me pase entre dos coches y el camión me pegó, me fui hacia atrás y le pregunte que onda y me dijo: 'Muévete que está temblando'", explicó Carlos.