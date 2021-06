¿Culpa a Irina Baeva? Geraldine Bazán confiesa quién causó infidelidad de Gabriel Soto

Ciudad de México.- La actriz mexicana Geraldine Bazán se abrió como nunca antes a través del canal de YouTube Pinky Promise, a donde acudió acompañada de su gran amiga Mariana Torres y abordó diversos temas, entre los que destacó la infidelidad.

Tras infidelidad de Gabriel Soto con Irina, Geraldine Bazán confiesa que no se volvería a casar

Aunque la guapa artista jamás mencionó el nombre de su exesposo Gabriel Soto ni el de Irina Baeva, a quien señaló como la tercera en discordia, sí dejó claro que sus declaraciones eran en base a su experiencia propia.

Durante la ronda de preguntas del público, Geraldine emitió un contundente mensaje sobre el adulterio y como se sabe, ella afirmó que el galán de Televisa comenzó a salir con la rusa cuando aún estaban juntos.

Muchas veces la gente piensa que…, o sea, la infidelidad no es como de que '¡ay!, ¿pero por qué? si eres hermosa', o sea no, la infidelidad no es problema tuyo o de quien lo sufre, es el problema del otro”, manifestó la actriz de 100 días para enamorarnos.