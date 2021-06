Drama en Televisa: Ex de Chuponcito lo denuncia por acoso sexual; le habría pedido videos íntimos

Ciudad de México.- Bárbara Estrada, quien dice ser exnovia de José Alberto Flores mejor conocido como Chuponcito, brindó una entrevista exclusiva al programa Sale el Sol donde confesó que sufre acoso sexual y extorsión por parte del simpático payasito de Televisa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Chuponcito, quien es un frecuente invitado a programas de comedia como Me Caigo de Risa, ya había sido señalado por su exmánager Karla Oaxaca de haberla presionado para tener intimidad con él.

A esta acusación se suma la de Bárbara, quien señala que el payasito la intimida y manda mensajes amenazantes para pedirles fotos y videos íntimos a cambio de que él guarde silencio y no "la queme" en las redes sociales.

Quiero decirles que él me pedía videos íntimos con mi actual pareja, me decía que me daba dinero y yo le mandaba un video teniendo relaciones y también me dijo que me daba 20 mil pesos por acostarme con mi papá", relató.