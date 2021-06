¿Lo aceptó? Tras ser acusado de robo, José Eduardo Derbez reacciona y se defiende

Ciudad de México.- Hace unos días, José Eduardo Derbez, hijo del famoso actor y productor mexicano Eugenio Derbez, se hizo viral tras ser señalado de presunto robo de un celular.

Fue Renato Francis, mánager del grupo CNCO, quien lanzó fuerte acusación diciendo que el hijo de Victoria Ruffo le había su teléfono móvil.

Tras varios días, el conductor de Miembros al Aire no se había pronunciado al respecto y fue en una reciente entrevista con Jorge Poza, donde finalmente rompió el silencio y lanzó un contundente mensaje.

A esta persona no la conozco. Intenté buscarlo en redes sociales y ni siquiera lo encontré, creo que las cerró. No sé quién sea, pero únicamente aclarar que, de nuevo los medios...lo suben sin investigar, sin preguntar, pero no tengo nada que hablar de ese tema", dijo.