"Mamá, destruí mi vida": Las brutales palabras del hijo de Elizabeth Gutiérrez tras accidente

Ciudad de México.- Uno de los momentos más duros que ha vivido, hasta ahora, la actriz y empresaria Elizabeth Gutiérrez fue el trágico accidente de su hijo Christopher, el cual cambio la vida de la familia Levy. Aquí toda la información sobre cómo vivió el evento.

En una entrevista para el medio ¡Hola! la actriz compartió con detalles cómo fue el accidente de su hijo, así como las primeras palabras que este le dijo.

Él [Christopher] se quedó a dormir en casa de un amigo. Al día siguiente, en la mañana, le dije que ya iba a por él, pero me pidió un rato más. Y se lo permití. Me llamó a las horas y me dice: 'Mami, I messed up my life (Mamá, destruí mi vida)'. Tengo que ir al hospital", narró la actriz.

Ante estas brutales palabras Gutiérrez mencionó que su cuerpo se derrumbó y que no hubo necesidad de decirle nada a su esposo, el actor William Levy, pues este al verla lo comprendió todo:

No tuve que decirle nada a William. Con mi expresión, lo dije todo. Los 15 minutos que tardamos en ir a casa de su amigo han sido los más largos que he vivido en mi vida. ¡Ahora pienso que qué fortaleza tuvo nuestro hijo para llamarnos!", detalló la actriz.

Según su misma narración, ella y su esposo vivieron momento de más angustia cuando al llegar vieron tres ambulancias, e incluso a la Policía.

Sobre cómo ocurrió el trágico evento que por poco marca su vida de por vida, la actriz detalló lo siguiente:

Él manejó un carrito de golf al que no estaba acostumbrado. Iban tres niños y era [el carro] inestable. No iba rápido, pero cuando tuvo que dar un giro a la derecha se le volteó y le arrastró por todo el concreto. Él [Christopher] quería que fuera con él en la ambulancia, por el Covid no nos dejaron. Lo llevaron primero a un hospital y luego lo transportaron en helicóptero a otro", mencionó.

Sobre el tiempo en el hospital tras el accidente, mencionó que fueron los peores días para la familia Ley:

William no dormía. Y yo, como madre, me moría por dentro. Cada vez que entraba en cirugía, yo oraba y lloraba en una esquina. Durante seis meses, hemos ido a terapia todos los días. Él no podía doblar su rodilla y ahora… ¡ya la flexiona!", festejó.

Finalmente, la también modelo estadounidense recalcó que este accidente afectó a su hija, pero que ahora todos están mejor.

