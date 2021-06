Pleito en TV Azteca: Pato Borghetti estalla en 'VLA' y se lanza contra Roger González: "No ma..."

Ciudad de México.- Este viernes 11 de junio los integrantes del programa Venga la Alegría volvieron a vivir un momento de tensión y de disgusto en plena transmisión en vivo debido al juego Sin Palabras.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Los conductores del matutino siempre han manifestado que esta dinámica los hace apasionarse demasiado, pero sin duda alguna esta mañana los ánimos se calentaron como nunca, en especial por parte de Pato Borghetti y todo su equipo.

Resulta que los integrantes del 'Pueblo' reclamaron una falta al momento de que Tábata Jalil estaba en turno, sin embargo, el juez Roger González no aceptó el reclamo y dijo que todo estaba en orden, por lo que le otorgó el punto al favorito.

No, no, no, señaló" reclamaba Pato mientras Anette Cuburu, Mario Sandoval, Laura G y otros lo apoyaban.