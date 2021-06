Rafael Amaya: En 'Hoy Día', 'El Señor de los Cielos' confirma su regreso a narcoserie de Telemundo

Ciudad de México.- Después de dos años alejado de la pantalla chica y de haber superado sus problemas con las adicciones, el famoso actor, Rafael Amaya, se presentó en Hoy Día para confirmar que sí firmó un contrato con Telemundo para participar en la narcoserie de Telemundo, ¿a caso regresa El Señor de los Cielos?

El famoso actor llegó al matutino luciendo mejor que nunca con un elegante traje negro, respondiendo a todos los cuestionamientos con tranquilidad y lo más honesto, hablando sobre su regreso a la televisión y su problemas con la sustancias nocivas.

Ante su participación en Malverde: El Santo Patrón, en la cual también estará Pedro Fernández, actor de Televisa, dijo que estaba muy "agradecido" pero "nervioso" a la vez, señalando que no podía hablar mucho al respecto, pero explicó un poco de quien era el famoso Malverde.

Estoy muy agradecido, contento, emocionado, un poco nervioso también. Todavía no conozco las instalaciones, no estoy muy empapado todavía de la historia en general. Malverde se ha convertido en el santo de muchos sicarios, de muchos narcotraficantes y de gente que no se dedica a esto. Es un santo al que se le pide ayuda para que te protección: que no se te atore el arma, que se desvíen las balas", expresó en vivo.

Amaya interpretará a un personaje llamado 'Teo', el cual dijo que será "muy simbólico" para la serie, tras esto se tocó el tema sobre su papel en El Señor de los Cielos y cómo es que este afectó su vida, a lo que él dijo que 'Aurelio Casillas' no tuvo nada que ver con sus problemas, asegurando que fueron sus decisiones.

Yo estaba perdido, estaba aislado del mundo, estaba enojado con todos, pero no era yo. Antes de perdonar a los demás, me perdono a mí mismo No fue el personaje, fui yo. La decisión fue mía, no era Aurelio... me dejé llevar por muchas cosas, como la vanalidad, el materialismo, el ego", dijo el actor.

Finalmente señaló que: "Se está acomodando mi vida, porque estaba muy desordenada y mi conciencia de aquella época no era la correcta que tengo ahorita y me perdono porque no es la conciencia que tengo ahorita... estoy viviendo el 'solo por hoy' porque soy un alcohólico en recuperación".

Fuente: Instagram @hoydia