¿Romance en Televisa? Mauricio Mancera revela si sale con Linet Puente, conductora de TV Azteca

Ciudad de México.- El polémico exconductor de Hoy, Mauricio Mancera, recientemente fue señalado de estar involucrado en un romance con Linet Puente, famosa conductora de TV Azteca, el actor de Televisa rompió el silencio y reveló si era verdad que entre ellos había algo más que una simple amistad.

El pasado martes 8 de junio, en TV Notas compartieron una entrevista en la que una supuesta amiga de Puente habla sobre la relación entre los conductores, señalando que por causa de Carlos Galán se sentía celoso e incluso que una novia de Mancera lo dejo a causa de ella.

Supuestamente, el exconductor de Venga la Alegría fue un "refugio" para la conductora de Ventaneando, pues se "sentía sola" y que su "mundo se caía a pedazos", lo que este le ayudó a superar y ahora solo quiere que su ex cumpla con el hijo que tienen en común.

Tras esto, Mauricio se mantuvo en silencio, pero al presentar una actividad de preguntas y respuestas con su amigo, Paul Stanley, le cuestionaron respecto a su supuesto amorío con la madre de quien dice es su ahijado, a lo que solo dijo que:

No nos pregunten chismes", respondió contundentemente ignorando los dem?s cuestionamientos.

Por su parte, Puente se?al? que no hab?a nada que hablar sobre su vida amorosa, y lo que ten?a que decir al respecto lo habl? en el programa liderado por su jefa, Pati Chapoy.

En esa parte he sido muy cautelosa con guardar todo lo que sucede con mi vida, sobre todo con la parte amorosa en estos momentos. No es algo de lo que quiero hablar y no tengo nada de qu? hablar, adem?s", dijo Linet.