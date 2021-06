¡Tensión en Televisa! Laura Bozzo le reclama a Andrea Legarreta por correrla de 'Hoy'

Ciudad de México.- La siempre polémica conductora, Laura Bozzo, de nueva cuenta hizo que las tensiones en Televisa se elevaran hasta el límite, pues en pleno programa en vivo del programa Hoy no tuvo tapujos ni pelos en la lengua a la hora de reclamarle a Andrea Legarreta por supuestamente haberla corrido del matutino.

Como cada viernes, este 11 de junio, las cuatro parejas con menores puntuaciones fueron sentenciadas para que disputaran su lugar dentro de 'Las Estrellas Bailan en Hoy' con una nueva coreografía, siendo Laura y Raúl Sandoval una de ellas, pues solo alcanzaron 15 puntos.

Ante esto presentaron un baile de cumbia, ritmo en el que Bozzo asegura que se siente con mayor confianza, y aunque tuvieron calificaciones mejores que en competencias pasadas, los puntos no le alcanzaron y fueron los eliminados del día.

Pero antes de que salieran oficialmente, Legarreta sabía que no podrían superar a sus compañeros y le dio a la peruana unas palabras de aliento, señalando que se sintiera orgullosa pues dio lo mejor de sí misma y eso se le agradecía profundamente.

Aunque el mensaje fue de aliento, Bozzo lejos de estar feliz, se mostró molesta con Legarreta y le reclamó diciéndole que se adelantó demasiado y ya la estaba despidiendo del programa cuando todavía nada estaba dicho, ya que si se quedaba era decisión del público.

Nada está dicho, no me gusta cuando se adelantan, porque es el público el que decide, ósea, a mi eso que me despidas no, el público decide, sabes que te adoro, pero aquí el que decide es el teléfono y no solo de aquí, también de Ecuador, Colombia y más", le reclamó Laura.