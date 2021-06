Tras supuesta separación, Derbez y Alessandra Rosaldo reaparecen juntos en famosa revista

Los Ángeles, California.- Nuevamente la familia Derbez se roba los titulares y esta vez no es por el programa de sus viajes, sino por sus confesiones.

Así es la maravillosa foto de la familia Derbez que se convirtió en la portada de una revista. En ella cada uno de los integrantes Eugenio Derbez, Aislinn Derbez, Alessandra Rosaldo, Vadhir Derbez y José Eduardo Derbez posan en su totalidad.

Y por si fuera poco la mascota de Eugenio, la querida Fiona, es quien se roba el show. Quien faltó en la fotografía fue la pequeña Aitana. La publicación generó todo tipo de comentarios, más detractores que a favor y así lo dejaron ver en cada uno de los comentarios.

"Me gustaron mucho las dos temporadas, me hicieron reír y llorar". "Me encantan los Derbez", escribieron algunos usuarios. Mientras que, por otro lado "por más que quieran ser graciosos no lo son, aburren al igual que las Kardashian. Que flojera todos egocéntricos y divos", escribió otro.

Entre tanto sigue el éxito que ha conseguido la segunda temporada de De Viaje con los Derbez, el cual continúa desatando infinidad de cometarios en las redes sociales como parte de las reacciones de los seguidores.

