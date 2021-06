Un golpe más a la dinastía: Lupillo Rivera y su hermano Juan se tunden en redes sociales

Los Ángeles, California.- En medio de la polémica por el testamento de Jenni Rivera, sus hermanos, Lupillo Rivera y Juan Rivera traen fuerte pleito familiar debido a esta situación en redes sociales.

En esta oportunidad fue Juan quien destapó que ha sido acusado de robo y ha sufrido muchas ofensas por parte de su hermano Lupillo.

Llegó a querer pelear conmigo en el cumpleaños de Brenda. Gritándome, ofendiéndome… y como jamás le he levantado la mano a mi carnal e incluso lo he defendido hasta donde he podido, él sabe que puede hacer eso…. me dijo un montón de cosas y me quedé callado", aseguró.

Recordó que sus problemas vienen desde el 2001, cuando el ex de Belinda registró una canción a su nombre cuando realmente la hizo Juan.

Me dijo que tenía que cuidarse, que era negocio. La canción Sufriendo a solas era mía, yo la hice… y Lupe me dijo 'ni madres’, agarró la pista y la grabó y dijo ‘esto es negocio y tengo que cuidar mi negocio'", puntualizó.

Al mismo tiempo, aseguró que si Lupillo quiere hablar, él está dispuesto, pero que ya no permitirá humillaciones.

Si tiene algo que decir, podemos hacerlo donde él quiera, podemos hablar. Pero carnal ya no voy a permitir que me humilles así porque lo hiciste mucho en tu vida y lo he soportado y él sabe cómo ha ofendido a cada miembro de esta familia", sentenció.

Por si fuera poco, Juan le lanzó una amenaza a su hermano. "Ya me cansé y no me voy a dejar… esto no es para causar daño, es para ponerles un alto… Te aviso, pásate de listo, empieza a hablar fregaderas y sale todo, bro".

Lupillo, sin hacer referencia a su hermano, dijo en su cuenta de Instagram que “la enfermedad más grande que existe en el mundo es el pendejismo. Tienes que aprender a ignorarlos, a perdónalos y a olvidarlos”.

En los últimos días, Juan Rivera se ha encargado de hablar de los problemas familiares relacionados con la disputa que se viven por la herencia de su hermana Jenni.

En una transmisión en vivo a través de su cuenta en Instagram, rompió en llanto y explotó contra quienes lo critican por el testamento de su hermana.

Fuente: Línea directa