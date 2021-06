Vetan a conductor de TV Azteca; exparticipante de 'Enamorándonos' lo denuncia por acoso sexual

Ciudad de México.- Hace unas semanas TV Azteca sacó del aire al programa Me das ansias, conducido por 'Lagrimita'. El motivo, según varios medios, habría sido el bajo rating.

Sin embargo, al parecer no fue realmente esa la situación que habría llevado a la televisora del Ajusco a eliminar ese contenido, pues todo indica que el payaso de 59 años fue vetado tras ser acusado de acoso sexual.

Fue su compañera de conducción y exparticipante de Enamorándonos, Serrath, quien lo denunció por sentirse intimidada por el artista.

Ante esto, una de las colaboradoras de producción reveló a TV Notas la versión real de cómo sucedieron las cosas, pues asegura que incluso el caso llegó hasta la Unidad de Género.

"Desde hace tiempo en TV Azteca existe una Unidad de Género que fue creada para tratar casos de acoso. Ahí se encargan de ayudar al personal de la empresa que ha sufrido acoso laboral o sexual en las instalaciones", dijo.

Además no dudó en contar cómo sucedieron los hechos al 'estallar' la bomba y darse cuenta todos de lo que estaba sucediendo con su compañera.

Sí, ¡se armó un desm... en TV Azteca! Todo inició porque Serrath aseguró que 'Lagrimita' llevaba tiempo acosándola y que ya no quería estar más en el programa", dijo.

Sin embargo, señala que nada se hubiera notado pues entre todos había un ambiente de compañerismo que, de no ser porque Serrath se quejó, nadie se habría dado cuenta.

Confesó que, "afortunadamente, la empresa respaldó su denuncia y juntaron las pruebas necesarias para llegar hasta las últimas consecuencias, aunque al principio su productor le había dado la espalda".

Primero lo hizo ante Gabriel Vázquez (el productor), pero no resultó como pensaba. Le dijo lo que pasaba y le pidió ayuda para ya no estar al lado de 'Lagrimita' porque este quería sobrepasarse y ya no sabía qué hacer".