Exconductora de TV Azteca alarma a sus fans al compartir VIDEO ¡al borde del llanto!

Ciudad de México.- La conductora Inés Gómez Mont sorprendió a sus seguidores luego de que revelara que su primogénita, Inesita, se graduó de la escuela y no pudo evitar las lágrimas.

A través de sus redes sociales, la presentadora se mostró orgullosa de la nueva etapa escolar de su pequeña, pues logró graduarse de la primaria en plena pandemia, para iniciar sus estudios de secundaria.

Inés Gómez Mont publicó diversas postales para conmemorar el momento de la graduación de su primogénita, quien porta la tradicional toga y birrete.

¡Ríanse de mi por favor! Soy la primera en reírme de mi misma y siento que hoy me la volé. Definitivamente todo eso que los hijos nos mueven es inexplicable", escribió la presentadora junto al video en el que aparece llorando.

"Agradezco a Dios y a la vida por permitirme estar a su lado y dejarme vivir estos momentos con ellos. En mi casa todos se mueren de risa y me dan lata de que soy la más chillona, dicen que lloro por todo jajajaja. Pues sí... Después de ver estas fotos y el video que Inesita me tomó (que me tienen muerta de risa) ¡Me declaro oficialmente la más chillona de esta familia! Vean la semblanza de fotos del mi gran día de graduación, Inesita feliz y yo en mi drama jajajaja", finalizó.

De inmediato los seguidores de Inés Gómez Mont le escribieron mensajes de felicitación para su pequeña hija y algunos señalaron que entendían su llanto y la apoyaron.

Fuente: TV Notas