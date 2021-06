Juanpa Zurita alarma a sus fans: Aparece en VIDEO de Instagram con su rostro cubierto de agujas

Ciudad de México.- El famoso influencer Juanpa Zurita alarmó a todos sus seguidores de redes sociales al compartir un video mostrando una extraña manera de curar la gripe.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Resulta que el famoso prefirió no tomar cápsulas de la famosa clorfenamina, sino que prefirió someterse a la acupuntura para aliviar ese malestar.

View this post on Instagram

¡Ay, Dios mío! No, no, no. ¡Wow!... Ok. Esto que estamos haciendo es para abrir mis vías respiratorias, ya saben que soy el 'chico moco', entonces, estamos probando todas las vías posibles", señaló.