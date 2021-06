¡Tragedia en Televisa! Participante de 'Guerreros 2021' da positivo al Covid-19

Ciudad de México.- A tan solo una semana de que iniciaran las transmisiones de la segunda temporada de Guerreros, ya se registró el primer caso de Covid-19 entre sus integrantes.

A través de las redes sociales Brenda Zambrano, exparticipante de Guerreros 2021 y Acapulco Shore, confirmó que su novio, Guty Carrera, capitán del equipo Cobras dio positivo al virus, por lo que tendrá que aislarse algunos días en lo que se recupera.

Pero esto no es todo, la modelo aseguró que Carrera se habría contagiado en los foros del programa y aunque a muchos no le importó esto, podrían existir más casos entre los participantes:

Guty no es el único contagiado de su equipo. Presentó síntomas y en ese momento se hizo la prueba. Creo que a varios de sus compañeros no les importó mucho", escribió en sus historias de Instagram.

Asimismo, expresó su molestia por los comentarios que supuestos fanáticos han hecho al respecto y en los que se burlan de la enfermedad del atleta:

Me molesta mucho que se burlen de una manera tan cruel de esto. El Covid no es un juego", agregó; además dijo que es muy probable que este lunes la producción del programa anuncie otros casos y pidió a todos sus seguidores a seguirse cuidando y no bajar la guardia.