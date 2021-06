Amiga de José Eduardo Derbez arremete contra su novia: "No es buena, es súper pu..."

Ciudad de México.- De nueva cuenta, la novia de José Eduardo Derbez está involucrada en un escándalo de redes sociales, luego de que una gran amistad del hijo de Eugenio Derbez hablara mal de ella.

Fue a través de sus historia de Instagram donde la modelo Paola Dalay compartió una captura de pantalla con la que pone en evidencia a la mejor amiga de su novio, Catalina Petit.

En la imagen se aprecia una conversación en la que la joven le comenta a una persona que Paola no es como parece, asegurando que es una "mala persona" y que le cae mal.

No es buena persona, yo he amado a todas las novias de José Eduardo pero, esta nueva, no hay forma, no se deja querer. Es súper mustia, aparte. O sea, es súper pu... pero no lo acepta", se leía en parte del mensaje.

La foto compartida por Dalay obtuvo una respuesta en la que la pareja del conductor de Miembros al Aire asegura sentirse impresionada por la actitud y opinión de Catalina.

"Me mandaron esto y no puedo creer que una persona, que para nada me conoce, hable de esta manera de mi... Me impresiona que habla como si me conociera muchísimo", escribió para luego rematar con una serie de preguntas.

Entiende mamacita, las decisiones de tu mejor amigo, son de él, ser su amiga no te da derecho a meterte así en su vida. En serio, ¿estás tan ardida como para tener que ponerme en mal? ¿De dónde sacas todo lo que dices? Ya tienes 30 años, madura", escribió.

