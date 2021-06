"Los utilizó": Padre de Meghan Markle asegura que Oprah les hizo atacar a la Reina Isabel II

Montecito, California.- Después de que se hiciera todo un escándalo por la entrevista que el Príncipe Harry y Meghan Markle le dieron en exclusiva a Oprah Winfrey, pues atacaron sin piedad a la Corona y a la Reina Isabel II, el padre de la exactriz, Thomas Markle, aseguró que ellas "los utilizó" para que dijeron "cosas que no deben de decir en televisión".

Hace dos meses se estrenó la entrevista de los duques de Sussex con Winfrey, en la que lanzaron comentarios muy fuertes en contra de la familia británica, como que el Príncipe Carlos y el Príncipe William no le hablaban desde que decidió salir y que alguien de la monarquía hizo comentarios "racistas" sobre Archie, además de llamar "marioneta" a la monarca, de 95 años.

Sin duda estas declaraciones causaron un gran impacto, pues mientras que unos se ponían de su lado y atacaban a la realeza, mientras que otros le recriminaban y criticaba que "traicionara" a su familia por dinero.

Por otro lado, Markle recientemente dio una entrevista en la que dijo que Winfrey se aprovechó de que Harry "es débil" para "manipularlo" y que diga cosas que no debería, mientras que "jugó" con su hija para que hiciera lo mismo.

Tengo cosas que decir. Oprah Winfrey, por ejemplo, creo que está interpretando a Harry y Meghan. Creo que los está utilizando para construir su red y sus nuevos programas y creo que se ha aprovechado de un hombre muy debilitado y ha conseguido que diga cosas que no deberías estar diciendo en televisión. Ella no estará de acuerdo, por supuesto, e incluso puede demandarme, no me importa. Pero la conclusión es que ella está trabajando", dijo Thomas.