¡No es una niña! Siddharta confirma el género del bebé que espera con Yuya

Ciudad de México.- Tras la emocionante noticia sobre la familia que formarán Yuya y Siddharta con su bebé que viene en camino, muchos cibernautas de aventuraron a pensar en el sexo del pequeño ser que se gesta en el vientre de la influencer.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se basaron en el video que se asemeja a una carta dedicada al primogénito de la pareja, pues al final de este, Mariand Castrejón se refiere a él como 'Mar'.

Esto dio pauta a creer que sería el nombre de quien es amado por su mamá "desde tu primer latido", y lo asociaron con una niña. No obstante, el futuro papá, Siddharta, compartió una imagen en Instagram con un amoroso texto que más tarde editó para agregar una pequeña nota que aclaraba el verdadero sexo de su hijo.

Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito. Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar", escribió en un principio.