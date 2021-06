¿Se va a Televisa? Tras 'veto' en TV Azteca; Regina Murguía da contundente mensaje

Ciudad de México.- Después de que supuestamente TV Azteca le pusiera un veto a la famosa conductora, Regina Murguía, por verse involucrada en el escándalo del PVEM y su presunta venta de votos en plena veda electoral, esta dio un contundente mensaje al respecto, ¿a caso se va a Televisa?

Murguía, al igual que varios otros artistas e influencers, fueron señalados de 'vender' su influencia, por lo que supuestamente el Ajusco la castigo junto a Laura G y Brandon Peniche con 15 días sin goce de sueldo, aunque muchos dicen que van a ser despedidos muy pronto por esto.

Por ese motivo, la conductora de TV Azteca compartió un mensaje en Instagram en el que agradece a las personas que "creen" en ella y que la han estado "apoyando" y saben que nunca haría algo así, asegurando que todos saben de que lado ha estado siempre.

Quiero agradecer a quienes me han apoyado desde siempre, a quienes han estado ahí, quienes me conocen saben las causas e ideas que he apoyado desde siempre pública y no públicamente, les agradezco el amor y respeto que todos nos merecemos, los amo", respondió Regina.