¿Tiene miedo de la soledad? Ana Martín confiesa lo que le depara el futuro por no casarse

Ciudad de México.- Ana Martín dejó al descubierto la estrategia que utiliza a la hora de relacionarse con el sexo opuesto, la cual le ha valido que su gran dicha no se vea afectada por otra persona.

A través de sus redes sociales posteó fragmentos que comentó durante una entrevista enfocada en las parejas que tuvo a lo largo de su vida.

Sobre ello, confesó que se relacionó "con el país entero y uno que otro extranjero", sin embargo, ninguno logró "amarrarla", ni restarle su individualidad, pues ella defendió con esfuerzo y trabajo esta virtud.

Nunca dependí de un hombre, salí con todos, pero siempre pagué mis cosas, siempre trabajé y me he mantenido sola, por eso me valoraban, porque nunca sintieron que los necesitaba".

La protagonista de El Pecado de Oyuki (1988) se caracterizó por su selectividad al momento de elegir a los afortunados con los que se involucraba.

Finalmente sostuvo que hasta la fecha huye de las relaciones estables y por ello se negó a contraer matrimonio y procrear hijos. Cuando se le cuestionó si no le temía a la soledad, ella no se mostró en lo absoluto preocupada.

Todo en la vida tiene un precio y como no me quise casar ni tener hijos, el precio que debo pagar es que tengo que cuidarme sola, pero cuando ya no pueda, romperé mi cochinito y me iré a una casa donde los ricos mandan a sus viejitos ".