¡Tragedia en Televisa! Esposa de conductor de 'Hoy' sufre terrible accidente: "Fue desagradable"

Ciudad de México.- Hace poco, Televisa de nueva cuenta vivió una tragedia, pues una querida y guapa actriz, esposa de Arath de la Torre, famoso conductor del programa Hoy, reveló que sufrió un terrible accidente que señaló como algo completamente "desagradable", pues quedó "shockeada".

Susy Lu, conocida por su participación en Así Son Ellas y Mujer Casos de la Vida Real, reveló a través de su cuenta de Instagram que mientras iba por carretera sufrió un "evento desagradable" que hoy agradece poder contar a todos, pues sintió "desesperación" al no ver una mejoría.

Fue hace casi un mes que Susy vivió el terrible hecho que la tuvo en cama un largo tiempo, dejándola mal tanto física como mentalmente, ya que no sentía que hubiera una mejora en las heridas que sufrió.

Y hace 3 semanas tuve un evento muy desagradable en carretera que me 'SHOCKEO' física y mentalmente, y aunque no fue de un día a otro hoy puedo decir que ya la hice, solo GRACIAS A DIOS y a su infinito amor. Y claro que llegue a desesperarme de no sentir mejoría pero entonces una sabia amiga me dijo cuando te pongas HULK porque no sientes que mejoras solo recuerda que DIOS te está permitiendo contarlo", reveló Susy.