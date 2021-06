Vocalista de Grupo Firme brinda explicación al no tomarse fotos con los fans: "Me da miedo"

Estados Unidos.- Eduin Caz es el vocalista de Grupo Firme que en más de una ocasión ha movido a sus compañeros para hacer retos bastantes agradables para sus seguidores, pero durante las últimas horas decidió expresar su inseguridad.

Al terminar uno de sus conciertos, los asistentes esperaban para obtener una fotografía junto al cantante, pero este no pudo complacer a todos, debido a cosas que inmediatamente empezó a notar.

A través de redes sociales, el primera voz de la agrupación compartió un video en el que brindó su explicación: "Por esa razón no me quede a tomarme fotos", mientras se escuchaba que la gente golpeaba el camión en el que se trasladan.

No hay seguridad y la gente no se controla, quieras o no, me da miedo", señaló.