Mamá de Katy, joven golpeada por Remmy Valenzuela, da devastador anuncio en 'Hoy': "Tengo miedo"

Ciudad de México.- Katy Audeves, madre de la joven que fue brutalmente golpeada por Remmy Valenzuela, rompió el silencio a través de una entrevista exclusiva con el programa Hoy e hizo fuertes declaraciones sobre la difícil situación que vive su familia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La mamá de la supuesta víctima del cantante sinaloense confesó que tiene mucho temor de qué pueda pasar ahora que sacaron a la luz la fuerte agresión ocurrida hace más de una semana en un rancho de Guasave, Sinaloa.

A mi casa no puedo llegar, me da miedo, me da miedo no sé estar ahí por todo esto que está pasando, no he visto a los niños y tengo que trabajar y ahora sí tengo miedo", añadió.