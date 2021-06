"No comprendo los intereses": Ricardo Ponce pide que lo dejen de acusar por abuso

Ciudad de México.- A finales de mayo, una youtuber mexicana conocida como Maire Wink denunció a Ricardo Ponce, coach espiritual de abuso sexual. Desde entonces se rumoró que, a fin de eludir la justicia, el hombre escapó del país.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Este fin de semana, el autor de libros de superación personal reapareció en redes sociales y desmintió aquellas versiones que lo acusaron de irse de México, asimismo, arremetió contra los medios de comunicación que juzgan sin pruebas legales.

Aquí estoy en México y no me he ido, siempre estuve activo. Empiezo diciendo que ningún ser humano debería crucificar a otro ser humano, mucho menos en redes sociales y mucho menos sin una prueba legal".