¡Tragedia en TV Azteca! Conductor estaría delicado tras contagiarse de Covid-19: "Está en cama"

Ciudad de México.- Una vez más la empresa TV Azteca presenta nuevos contagios de Covid-19 y a solo semanas de un fuerte brote en el programa Arriba la tarde, ahora se reveló que otro integrante de esta emisión habría dado positivo.

El afamado periodista Álex Kaffie empleó la columna que escribe para El Heraldo de México para anunciar que el especialista en espectáculos de la emisión, Jorge Zamitiz, se contagió de coronavirus y por ello está ausente del proyecto.

Me entero que Jorge Zamitiz, conductor de la sección de espectáculos de '¡Arriba la Tarde!', se encuentra contagiado de COVID-19 y en cuarentena. Jorge es la cuarta persona de ese programa de TV Azteca que da positivo", escribió.

Kaffie resaltó que sus fuentes le informaron que Jorge no se encuentra hospitalizado, sin embargo, sí tiene complicaciones de salud, las cuales son muy comunes al contraer Covid-19.

Gente cercana a él me cuenta que no está hospitalizado, pero la fuerte neumonía que le aqueja lo tiene en cama. ¿Qué estará haciendo mal la televisora del Ajusco que no ha podido frenar los contagios de coronavirus en sus empleados?", finalizó.