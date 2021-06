Tras 46 años en la actuación, actriz denuncia que TV Azteca y Televisa la desprecian por esto

Ciudad de México.- La famosa y exitosa actriz Elvira Monsell denunció mediante sus redes sociales que a ella le encantaría poder volver actuar, sin embargo, no ha conseguido ningún proyecto en los últimos años porque los productores no quieren dárselo.

La artista mexicana cuenta con más de 46 años de trayectoria y ha participado en proyectos tanto de TV Azteca, Televisa y hasta Telemundo. Su primera telenovela fue Mundo de juguete, pero después le siguieron grandes éxitos como La indomable, Rosalinda, La mujer de judas y la serie Enemigo Íntimo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, doña Elvira confesó que ha sido despreciada en los últimos años porque tiene muy pocos seguidores. En este perfil apenas supera los cinco mil fans.

La gente que me pregunta porque no he vuelto a trabajar, pasa algo bien triste en mi medio, te dan trabajo dependiendo de cuántos seguidores tengas, lo importante es cuántos seguidores tienes y esto de las redes no se me da... espero algún día haya un productor que se interese en mi carrera", comenta en un video.