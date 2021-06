Tras rumor de unirse a TV Azteca, Aracely Arámbula confiesa que Televisa le ofreció nueva telenovela

Ciudad de México.- Aracely Arámbula por fin se sinceró con sus miles de fans de las redes sociales y habló de su tan esperado regreso a la televisión, en especial a las telenovelas, pues sus últimos proyectos han sido con la cadena Telemundo.

A través de una transmisión en vivo, la actriz mexicana conocida como 'La Chule' confesó que recientemente un productor de Televisa la llamó para ofrecerle el nuevo melodrama que se cocina en la 'Fábrica de Sueños'.

Pero lamentablemente, Arámbula explicó que no puede regresar a laborar a la empresa que le dio su primera oportunidad artística hace más de dos décadas debido a su apretada agenda de trabajo.

Ayer me hablaron para hacer una telenovela muy bonita que me gustó mucho la historia, me llamó mucho la atención”, contó la madre de los hijos menores de Luis Miguel.