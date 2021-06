Yadhira Carrillo confiesa si mantuvo romance con Luis Miguel: "Solo tengo recuerdos hermosos"

Ciudad de México.- La famosa actriz mexicana Yadhira Carrillo brindó una entrevista a medios como el programa Venga la Alegría que la esperaban en su arribo al Reclusorio Norte, donde cada semana acude a visitar a su esposo Juan Collado.

La primera pregunta que le hicieron los reporteros a la exintérprete de Televisa fue si en el pasado tuvo algo qué ver con el conocido cantante Luis Miguel, quien la contrató para grabar un video, y así respondió.

No no no, en la vida, fue un trato hermoso, tan cordial y respetuoso... le gustaba la forma en cómo lloraba, solo tengo recuerdos hermosos y la producción, todo muy bien", afirmó Yadhira.

Asimismo, Carrillo confesó que su esposo Juan es un hombre tímido y que por ello prefiere no hacer amigos dentro de prisión y solo permanece en su espacio. Sin embargo, destacó que tiene vocación para ayudar a otros presos en sus casos.

Es muy hermético, saluda a todo mundo, pero no se mueve de su espacio, es una persona tímida y se refugia en la oración, él no es así, es muy callado, muy para adentro, le gusta mucho la lectura".

Además, la actriz afirmó que tanto ella como Collado no se toman muy a pecho las celebraciones especiales, a fin de que no pesen anímicamente porque el abogado no puede celebrarlas como quisiera.

No necesitas esperar a estar en ningún lugar en especial para ser feliz, tienes que ser muy feliz en donde estás, todos los días tienes que buscar tú personalmente la felicidad en el lugar en donde estás, te corresponde, es tu responsabilidad ser feliz donde estés, con lo que tengas, no importa, con lo que sea es importante que tú… seas capaz de encontrar en lo que tienes alrededor, encontrar eso que te hace feliz", respondió Yadhira.

Mira a partir del minuto 1:10

Fuente: Venga la Alegría