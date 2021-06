Adiós 'Hoy': Galilea Montijo, 'furiosa' al ver que Anette Michel llegó a Televisa: "No está contenta"

Galilea Montijo no querría a Anette Michel en 'Hoy'. Foto: Internet

Ciudad de México.- El canal de YouTube Chacaleo sacó a la luz el nuevo problema que hay en Televisa, pues según su información, la conductora Galilea Montijo no estaría nada contenta al ver que Anette Michel ocupó su lugar en el programa Hoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El portal de espectáculos asegura que la originaria de Guadalajara amenazó con quejarse con los altos mandos de Televisa por no haberle avisado quién ocuparía su silla en la transmisión del matutino de Las Estrellas, mientras ella disfrutaba de sus vacaciones.

La guapa Anette dio cátedra de cómo se debe conducir un matutino, situación que dejó hasta un buen sabor de boca en el programa.... y no faltó quien pidiera que ya la dejaran en el elenco para refrescarlo", explicaron.

De acuerdo a una fuerte cercana al programa, Galilea al ver a Anette de inmediato se comunicó con la producción y les reclamó, furiosa y amenazando dijo que llevaría su queja hasta el más alto nivel de Televisa", señalaron.

Además de esta situación, sacaron a la luz que 'La Montijo' tiene meses mostrando poco interés por su labor en Hoy y no se descarta que tenga intenciones de renunciar, sin embargo, no permitiría que una extrabajadora de TV Azteca le quite el trabajo.

En la empresa es bien sabido que Galilea no está contenta en el matutino y por ello no es de a gratis que hayan probado a Anette Michel para ver si la pueden dejar de planta, pero por nada del mundo quiere que Anette la reemplace en su territorio", añadieron.

Fuente: Chacaleo