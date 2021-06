De 'Hoy' a TV Azteca: Escalona llega a 'Ventaneando' y le dice esto a Bisogno: "Tengamos un bebé"

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Escalona brindó una entrevista exclusiva a los micrófonos del programa Ventaneando y desde ahí le lanzó una fuerte indirecta al conductor Daniel Bisogno, quien fue su novio hace algunos años.

La controversial integrante de Hoy confesó que su fallecida madre Magda Rodríguez se le ha aparecido en varios sueños y que en una ocasión llevaba una niña. Una médium le explicó que la productora estaba cuidando a su futuro hijo.

Me dijo cosas de Magda y me había presentado a una rubiecita de pelo chino y me dice "está con tu hijo", no sé si crean en esas cosas, pero yo sí lo estoy sintiendo".