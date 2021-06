Elvira Monsell responde a Kaffie y aclara la verdad tras el 'desprecio' de Televisa y TV Azteca

Ciudad de México.- La famosa y talentosa actriz, Elvira Monsell, compartió un video en el que responde a la nota de Álex Kaffie en el que señala a Televisa y TV Azteca de no contratarla por falta de seguidores, tras lo que aclaró la verdad detrás de este supuesto desprecio de las televisoras.

Hace un par de días, Elvira en sus redes sociales dijo que sin importar que tuviera 46 años de una exitosa carrera, el Ajusco y San Ángel ya no la querían contratar debido a que no tenía la cantidad mínima que pedían de seguidores en estas, lo que fue replicado por Kaffie el pasado lunes 14 de junio.

Ante esto, la actriz nuevamente empleó su cuenta de Instagram para aclarar la situación de lo que se dijo, pero en ningún momento desmintió al columnista y sostuvo su denuncia inicial, asegurando que sí estaba sucediendo esto en las famosas cadenas.

En esta ocasión dio más detalles al respecto, pues confesó que consultó con dos productoras, quienes le dijeron que sí estaba sucediendo y que el mínimo era de 100 mil seguidores, pero otra le dijo que eran dos millones.

Este es un video para Álex Kaffie, para agradecer una nota y también a modo de aclaración, a mi ningún productor me ha dicho: 'No te contrato porque no tengas seguidores', sin embargo, hablé con dos productoras amigas mías, una me dijo que requerían que por lo menos tuvieras 100 mil y otra me dijo que no, que ya son dos millones", explicó.